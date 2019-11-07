نقيب المعلمين: إلغاء الاضراب مؤقت وستتبعه خطوات اكثر تصعدا

2019/11/07 | 14:34

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بغداد اليوم- بغداد

أكد نقيب المعلمين العراقيين، علي كاظم خضير الخالدي، الخميس (27 تشرين الثاني 2019)، أن إلغاء الاضراب سيكون مؤقتا، وستتبعه خطوات اكثر تصعيدا، في حال لم تستجب الحكومة لمطالب المتظاهرين.

وقال الخالدي لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار النقابة برفع الاضراب عن الدوام في جميع المدارس، والمباشرة بالدوام ابتداءً من الاحد المقبل، سيكون مؤقتا، لحين معرفة مدى استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين".

وأضاف أن "النقابة ستتخذ خطواتًا تصعيدية إذا لم تستجب الحكومة لمطالب المتظاهرين، وستكون الخطوات اكبر من الاضراب العام والامتناع عن الدوام".

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة المعلمين العراقيين، الخميس (07 تشرين الثاني 2019)، الغاء الاضراب العام عن الدوام في جميع مدارس البلاد.

وقالت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر الغاء الاضراب العام عن الدوام في جميع المدارس، والمباشرة بالدوام الرسمي ابتداءً من يوم الاحد المقبل".

وكانت نقابة المعلمين العراقيين، قد قررت السبت (02 تشرين الثاني 2019)، تمديد الإضراب عن الدوام اسبوعاً آخر.

وذكرت النقابة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "النقابة قررت إعلان الاضراب العام في جميع هيئاتها التعليمية والتدريسية، للإسبوع المقبل منذ يوم الاحد الموافق (3 تشرين الثاني لغاية يوم الخميس الموافق 7 تشرين الثاني).

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