قيادة شرطة النجف تعلن إلقاء القبض على مطلوبين

2019/11/07 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة النجف، إلقاء القبض على عشرة متهمين.

وقالت القيادة في بيان، إن سيطرات النجف ألقت القبض على عشرة متهمين بينهم اثنان وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة النجف استقراراً أمنياً ملحوظاً، فيما تنفذ القوات الأمنية فيها عمليات تسفر عن إلقاء القبض على مطلوبين.

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