سمير الأمير - -يوم الثبات الانفعالى أم زمن التشيؤ و تبلد المشاعر- قراءة فى رواية.. سهير المصادفة.. بقلم/ سمير الأمير

2019/11/07 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_الأمير صدرت رواية "يوم الثبات الانفعالي" للروائية سهير المصادفة عن "منشورات إبيدي" في هذا العام 2019 والرواية هي السادسة بالنسبة للكاتبة، فقد صدر لها "لهو الأبالسة" في 2003 وتلتها "ميس إيجبت" في 2008، ثم "رحلة الضباع" في 2013 و "بياض ساخن" في 2015 و"لعنة ميت رهينة" 2017، والمتأمل للمشروع الروائي لسهير المصادفة سيلحظ سمات عامة بارزة وواضحة منها على سبيل المثال لا الحصر:-- أنها تقدم نصًا روائيًّا مرت......

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