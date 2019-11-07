النزاهة تعلن صدور قرار بمنع سفر محافظ بابل الحالي

2019/11/07 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن صدور قرار بمنع سفر محافظ بابل الحالي، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).

واشارت دائرة التحقيقات في الهيأة، في بيان، تلقت “كلكامش برس”، نسخة منه إلى “إصدار محكمة تحقيق النزاهة في محافظة بابل قراراً بمنع سفر المحافظ الحالي استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، عن تهمة وجود علاقة بينه وبين مُجهِّز موادّ وأعمدةٍ وعلاماتٍ مروريَّةٍ ضمن مشاريع إعمار بلديَّات المحافظة”.

وأضاف البيان، انه “تم إصدار أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ بابل السابق وفق المادَّة (340) ومنع سفره عن قضية إلزام دائرة صحَّة بابل بطباعة مطبوعاتها في مطبعةٍ غير موجودةٍ أصلاً”.

وتابع بيان النزاهة، أن “امرا بالقبض والتحري صدر بحق عضو مجلس محافظة حالي استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983) عن موضوع التلاعب بقطع الأراضي المُخصَّصة للشهداء والسجناء والجرحى، بإضافة أسماء غير مشمولة”.

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