نقابة المعلمين تعلن إنهاء الاضراب العام والمباشرة بالدوام الرسمي

2019/11/07 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم الخميس، الغاء الاضراب العام عن الدوام في جميع مدارس البلاد.

وقالت النقابة في بيان تلقته “كلكامش برس”، إنه “تقرر الغاء الاضراب العام عن الدوام في جميع المدارس، والمباشرة بالدوام الرسمي ابتداءً من يوم الاحد المقبل”.

وكانت نقابة المعلمين العراقيين، قد قررت السبت الماضي تمديد الإضراب عن الدوام اسبوعاً آخر.

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