قائد عمليات بغداد: نتابع ملف المخطوفين وسنعلن النتائج

2019/11/07 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكد قائد عمليات بغداد، الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الخميس، متابعة ملف المخطوفين، فيما بين أن نتائح التحقيق ستعلن في الايام المقبلة.

وقال قيس المحمداوي، في تصريحات لمحطة “العربية الحدث”، إنه “منعنا استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، فيما تم إيقاف استخدام أحد أنواع الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين”.

وأضاف المحمداوي، أن “ملف المخطوفين تجري متابعته، وستعلن نتائج التحقيق خلال الايام المقبلة”، نافيا الانباء التي تحدثت عن مداهمة ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.

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