التغيير بين حراك لبنان وعراك العراق

2019/11/07 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحراك الشعبي في كل من لبنان والعراق يهدف إلى التغيير من مفاهيم الطائفية السياسية إلى مفاهيم المواطنة والمدنية لكن اختلاف السياقات بين البلدين أدى إلى اختلاف المسارات.



معركة آبار النّفط السورية شرق الفرات قد تتقدّم على نظيرتها في إدلب ودوائر صناعة القرار في الغرب تترقب ما سيؤول إليه الحراك الشعبي الذي تشهده بعض بلدان المنطقة في سياق موجة ثانية من الثورات العربية، ولاجئة صومالية تفوز بالانتخابات البلدية الأمريكية رغم التهديدات، ومقتل العديد من الأشخاص في غارات روسية وسورية شمال غرب سوريا.

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