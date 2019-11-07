2019/11/07 | 15:17

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بومبيو: واشنطن لن تسمح بحصول إيران على أسلحة نووية وعلى المجتمع ا

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بومبيو: واشنطن لن تسمح بحصول إيران على أسلحة نووية وعلى المجتمع الدولي التعامل مع التصعيد الإيراني

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