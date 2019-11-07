2019/11/07 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أتفقت الصين والولايات المتحدة، الخميس، على إلغاء مرحلي متبادل للرسوم الجمركية فيما بينهما كانا قد فرضاها في الحرب التجارية المستمرة منذ شهور.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن بكين وواشنطن اتفقتا على مدى الأسبوعين الأخيرين على إلغاء الرسوم الجمركية بصورة متبادلة وعلى مراحل مختلفة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة قاو فنغ، خلال إفادة صحفية دورية، إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة أن يتبادلا إلغاء بعض الرسوم من أجل الوصول إلى "المرحلة الواحد" من اتفاق التجارة، مضيفا أن إلغاء الرسوم الجمركية شرط مهم لإبرام أي اتفاق.

وأضاف فنغ أن نسبة الرسوم الملغاة يتعين أن تكون متماثلة مع ضرورة التفاوض بشأن حجم الرسوم التي ستلغى، مشيرا إلى أن الحرب التجارية "بدأت بالرسوم وينبغي أن تنتهي بإلغائها"، وفق ما نقلت "رويترز".

وكان مصدر صرح سابقا أن المفاوضين الصينيين يريدون من الولايات المتحدة أن تلغي رسوما بنسبة 15 في المئة على سلع صينية قيمتها نحو 125 مليار دولار بدأ سريانها منذ أول سبتمبر، كما يريدون إلغاء رسوم جمركية مفروضة في وقت سابق على واردات تشمل الآلات وأشباه الموصلات والأثاث قيمتها نحو 250 مليار دولار.

ولاحقا، قال مصدر مطلع على موقف الصين التفاوضي إن بكين تضغط على واشنطن "لإلغاء جميع الرسوم في أقرب وقت ممكن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق أميركي صيني على إلغاء مرحلي متبادل للرسوم الجمركية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق أميركي صيني على إلغاء مرحلي متبادل للرسوم الجمركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).