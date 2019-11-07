2019/11/07 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: صدور امر استقدام بحق رئيس مجلس ديالى ونائبيه وجميع اعضاء المجلس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/07 | 15:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: صدور امر استقدام بحق رئيس مجلس ديالى ونائبيه وجميع اعضاء المجلس) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: صدور امر استقدام بحق رئيس مجلس ديالى ونائبيه وجميع اعضاء المجلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).