بالجدول.. قائمة جديدة لرواتب الموظفين والبيشمركة

2019/11/07 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اربيل :الفرات نيوز} أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، اليوم الخميس، عن جدول جديد لقائمة الرواتب في الاقليم، مؤكدةً انه سيتم "اليوم توزيع رواتب وزارة البيشمركة والألوية فيما سيتم توزيع رواتب خمس وزارات الأسبوع المقبل".

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