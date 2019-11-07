العثور على عظام حيوان عاش قبل أكثر من 140 قرنا

2019/11/07 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} عثر علماء في المكسيك على 800 عظمة تعود لحيوان الماموث، الذي عاش قبل 140 قرنا، في اكتشاف اعتبروه الأكبر من نوعه حتى الآن.

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