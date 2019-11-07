2019/11/07 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب رئيس الوزراء يسلم وزارة الدفاع القائمة 12 وتضم 100 خريج بإختصاصات مختلفة لتعيينهم على الملاك المدني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/07 | 15:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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