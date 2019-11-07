تيك توك تطلق هاتفها الأول.. تعرّفوا إلى خصائصه

2019/11/07 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت شركة “سمارتيسان” (Smartisan) هاتفها الذكي “نَت برو 3” (Nut Pro 3) الجديد، الذي تم تصميمه بالتعاون مع الشركة المطورة لتطبيق الفيديو الشهير تيك توك.وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الجديد تم تحسينه للعمل مع تطبيق تيك توك، حيث تم تضمينه فلاتر مخصصة لهذا الغرض.

ماذا عن خصائصه؟

يعتمد الهاتف الجديد على شاشة أومليد قياسها 6.39 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسلا، وينبض فيه معالج سنابدراغون بلس 855، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة حتى 12 غيغابايت، وبحسب الطراز فإن ذاكرة الجهاز تبلغ 256 غيغابايت.

ويعتمد الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية تعمل بالمستشعر “أي أم أكس 586” بدقة 48 ميغابكسل؛ واحدة تلسكوبية وأخرى ذات زاوية واسعة وثالثة ذات عدسة ماكرو.



وتتمتع الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابكسل، ويتيح الهاتف تسجيل الفيديو بدقة 4كي بمعدل 60 إطارا في الثانية.

كما يدعم الهاتف تقنيات الجيل الرابع (4جي) ووايفاي وبلوتوث 5، في حين تبلغ سعة البطارية 4000 مللي أمبير/ساعة.

ويتوفر الهاتف الذكي نت برو3 الجديد بسعر يبدأ من 412 دولارا أميركيا تقريبا.

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