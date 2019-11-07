أحمد صبحى منصور - عدة حقائق عن التاريخ الديني ( 1 من 2 )

2019/11/07 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور خاتمة ج 1 من كتاب(البحث في مصادر التاريخ الديني: دراسة عملية) فى ختام هذا الكتاب نود أن نقرر عدة حقائق نتمنى أن توضع في الاعتبار لدى باحثي التاريخ الديني : أولاً : أن القرآن الكريم هو وحده الحكم الذي نلجأ إليه في أمور العقائد الدينية :1 ـ يتحدث ربنا جل وعلا عن قضية عقيدية وهى اتخاذ الأولياء فيقول : ( أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي المَو......

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