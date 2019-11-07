2019/11/07 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك تايمز: مظاهرات العراق مزقت أسطورة الطائفية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/07 | 15:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيويورك تايمز: مظاهرات العراق مزقت أسطورة الطائفية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيويورك تايمز: مظاهرات العراق مزقت أسطورة الطائفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).