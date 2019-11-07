القضاء الأعلى: محكمة تحقيق نزاهة البصرة تصدر أمر قبض بحق محافظ البصرة السابق

2019/11/07 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة التابعة إلى رئاسة استئناف البصرة الاتحادية، أمر إلقاء قبض بحق محافظ البصرة السابق وموظفين آخرين في ديوان المحافظة.

وذكر بيان رسمي للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن أمر إلقاء القبض صدر وفق أحكام المادة ثلاثمئة واربعين من قانون العقوبات الخاص بارتكاب المخالفات في ايفادات موظفي ديوان محافظة البصرة، والدورات التدريبية والتطويرية للعام الفين واربعة عشر.

وأضاف البيان، أن محافظ البصرة السابق، أوفد موظفين غير منتسبين إلى ديوان المحافظة لخارج العراق على حساب المحافظة، وصرفت مبالغ مالية عن هذه الايفادات سببت هدرا بالمال العام .

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