هل المظاهرات وسيلة كافية لإنجاب وطن؟

2019/11/07 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسرى علي الداؤدي احد ابناء الشبك مخاطباً نفسه “ساحة التحرير الى أين” ؟، بعد عام 2003 وبعد بحث امريكا عن اعلى المكاسب الاقتصادية، تم تأسيس أفشل نظام سياسي في العراق، حيث اصبح العراق بلد المتاهة تحكمه احزاب متنوعة تنتمي في ولائها لدول مختلفة، وأصبح الحكم بيد الأحزاب وليس بيد الرئيس المنتخب عن طريق الشعب، …

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