الرئيس برهم صالح يستقبل السفير الفرنسي لدى العراق

2019/11/07 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبير.

بيان لرئاسة الجمهورية، ذكر أن الجانبين بحثا الدعم الدولي للعراق لتعزيز الأمن والاستقرار والإصلاحات في البلاد، فضلا عن سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين.

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