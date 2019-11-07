مقتل واصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة في الشرقاط

2019/11/07 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادافاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة، جنوب غربي قضاء الشرقاط.

وقال المصدر لـ”كلكامش برس”، ان “عبوة ناسفة انفجرت قرب قرية المسيحلي جنوبي غرب الشرقاط، زرعها مجهولون”.

واضاف المصدر ان “الانفجار اسفر عن مقتل شخص واصابة آخر بجروح”.

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