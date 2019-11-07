حامد الحمداني - هكذا تم تشريع الدستور العراقي على مقاس التحالف الشيعي الكردي

2019/11/07 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حامد_الحمداني لم يكن الشعب العراقي مهيئاً للإنتخابات، بعد سقوط نظام الطاغية صدام وهو الذي حُرم من الديمقراطية طيلة عقود عديدة، حيث سيادة الحزب الفاشي الواحد، والقائد الدكتاتور الواحد، والعنف الذي لا مثيل له الذي استخدمه في قمع حقوق وحريات الشعب، وفرض الطاعة العمياء لسلطته الغاشمة عليه.كان ينبغي التريث في إجراء الانتخابات، وتشريع الدستور الدائم لفترة انتقالية تمتد إل......

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