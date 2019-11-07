صالح يبحث مع السفير الفرنسي الاصلاحات في البلد

2019/11/07 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مع السفير الفرنسي في بغداد برونو اوبير الدعم الدولي لتعزيز الامن والاصلاحات في البلد.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي لدى العراق برونو اوبير".

واضاف "جرى ،خلال اللقاء، بحث الدعم الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار والإصلاحات في البلاد، فضلا عن سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين".

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