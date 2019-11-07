عبد المهدي يوجه بالإسراع في انجاز الموازنة وتقديمها للبرلمان بـ

2019/11/07 | 17:47

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بغداد اليوم _ بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني، 2019) بالاسراع في إنجاز الموازنة المالية للعام القادم 2020، وتقديمها إلى البرلمان بـ"أقرب وقت".

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان، إن الأخير "ترأس، اليوم، الإجتماع الموسع للجنة إعداد الموازنة المالية لعام 2020"، مبينا أن "الإجتماع تم خلاله استعراض المشاريع المتلكئة التي أدت لضياع أموال هائلة وفرص عمل وأنتجت بطالة واسعة ، والمشاريع المتوقفة التي أعيدت للعمل، وبحث العديد من القضايا الإقتصادية والمالية والاستثمارية ذات الصلة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، بحسب البيان، على "أهمية الموازنة العامة في حياة المواطنين والبلد والإقتصاد"، لافتاً إلى أنها "ليست أرقاما فقط وأي خلل فيها يؤدي الى خلل في التقدم الإقتصادي والصحي والتعليمي وغيرها".

وأوضح عبد المهدي: "اننا نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الإقتصاد بشكل علمي صحيح وزيادة الموارد غير النفطية، والبدء بإلاصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة"، موجهاً بـ" ضرورة المراقبة والمحاسبة للأداء والتنفيذ ، وإستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة للإسراع بإنجازها وتقديمها الى مجلس النواب في اقرب وقت".

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