"فيسبوك" يستغل بيانات مستخدميه الشخصية للضغط على شركائه

2019/11/07 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} استخدم موقع "فيسبوك" معلومات خاصة بمستخدميه للضغط على منافسيه، بحسب مستندات قالت شبكة الأخبار الأمريكية "NBC" بأنها تمتلكها.

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