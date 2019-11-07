عبد المهدي يوجه بالإسراع في انجاز الموازنة ويشدد على ضرورة المراقبة والمحاسبة للأداء والتنفيذ

2019/11/07 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، بالاسراع في إنجاز الموازنة المالية للعام القادم 2020، وتقديمها إلى البرلمان بـ"أقرب وقت".

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