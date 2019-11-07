ضغوط سليماني تدفع تيار الحكمة بالتراجع عن موقفه بشأن إقالة عبد المهدي

2019/11/07 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد القيادي في تيار #الحكمة الوطني #هاشم_الحسناوي، اليوم الخميس، أن الحكمة ماتزال تصر على رحيل الحكومة الحالية ولكنها ضد #الفوضى التي قد تعصف بالبلاد.الحسناوي قال […]

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