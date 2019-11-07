وديع العبيدي - بصراحة.. لا غير..

2019/11/07 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي أودّ أن أوضح للقارئ، أن موقفي من الغرب والحداثة والتنوير، وكل ما يشتمل عليه عنوان (الحضارة الغربية الحديثة) قد تغير هيكليا وكليا في العقد الأخير، وتبلورت حيثياته وأدواته في العام الماضي، في كتابي:(في علم اجتماع الجماعة)، المنشور في موقع الحوار المتمدن مشكورا، بوصفه التسلسل/2، بعد كتابي: (في علم اجتماع الفرد).ولكي لا أدعي فضلا، أعترف أن حياتي في الغرب منذ بداية التسعينيات، ومعايشتي الحثيثة للأف......

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