سعيد الوجاني - خطاب الملك محمد السادس : - خطاب تحد للجزائر ، وللامم المتحدة ، ومجلس الامن

2019/11/07 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني بمناسبة مرور أربعة وأربعين سنة عن استعادة الصحراء الى المغرب ، القى الملك محمد السادس خطابا ، قد نعتبره غريبا ، لأنه لم يتعود على القاء مثله ، في خطاباته السابقة .ان وجه الغرابة التي فاجئت جميع المهتمين ، ان الخطاب هذا ، حمل رسائل عديدة لعدة جهات ، كما اعتبر تحديا عضليا musclé للجزائر ، ولصنيعتها جبهة البوليساريو ، وفي نفس الوقت تحدٍ للأمم المتحدة ، وتحدٍ لمجلس الامن ، كما انه تحدٍ للاتحاد......

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