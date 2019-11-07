العراق يقر ازدياد ديونه ويعلن استئناف مشاريع توفر أكثر من 90 الف فرصة عمل

2019/11/07 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الخميس ازدياد ديون البلاد الداخلية والخارجية، عد هذا الامر بالطبيعي، افصح عن استئناف تنفيذ المشاريع بقيمة تزيد على 9 مليارات دولار بما توفر أكثر من 90 الف فرصة عمل.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال ترؤسه، الإجتماع الموسع للجنة إعداد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٠، إن الديون العراقية ازدادت سواء الداخلية او الخارجية هذا امر طبيعي فأعنى الدول والشركات قد تزداد ديوانها".

واضاف انه "يجب ربط الديون العامة بمشاريع انتاجية تحقق التنمية"، مردفا بالقول انه لدينا 5000 مشروع متلكئ، ويجب معالجته".

وتابع عبد المهدي انه "لدينا قصور في تمويل وتنفيذ مشروعات القطاع العام"، مشيرا الى استئناف تنفيذ مشاريع بقيمة 9.7 مليار دولا لتوفير 92 الف فرصة عمل.

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