عبد المهدي يوجه باستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة لتقديمها للبرلمان باقرب وقت

2019/11/07 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، أن الموازنة العامة للبلاد ليست أرقاما فقط وأي خلل بها يؤدي لخلل في التقدم الإقتصادي والصحي والتعليمي، موجها لجنة الموازنة باستمرار عقد اجتماعات للإسراع بإنجازها وتقديمها الى مجلس النواب في اقرب وقت.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن الأخير "ترأس الإجتماع الموسع للجنة إعداد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٠"، مبينا أن "الإجتماع استعراض المشاريع المتلكئة التي أدت لضياع أموال هائلة وفرص عمل وأنتجت بطالة واسعة، والمشاريع المتوقفة التي أعيدت للعمل، وبحث العديد من القضايا الإقتصادية والمالية والاستثمارية ذات الصلة".

وأكد عبد المهدي، بحسب البيان، "على أهمية الموازنة العامة في حياة المواطنين والبلد والإقتصاد"، لافتا الى أنها (الموازنة) "ليست أرقاما فقط وأي خلل فيها يؤدي الى خلل في التقدم الإقتصادي والصحي والتعليمي وغيرها".واضاف، "اننا نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الإقتصاد بشكل علمي صحيح وزيادة الموارد غير النفطية، والبدء بإلاصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة"، موجها بـ"ضرورة المراقبة والمحاسبة للأداء والتنفيذ، وإستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة للإسراع بإنجازها وتقديمها الى مجلس النواب في اقرب وقت".





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