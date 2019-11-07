2019/11/07 | 18:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عبد المهدي: اتفقنا على خطوات لضبط الموازنة بدقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عبد المهدي: اتفقنا على خطوات لضبط الموازنة بدقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي: اتفقنا على خطوات لضبط الموازنة بدقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).