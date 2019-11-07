عبدالمهدي: ديون العراق الداخلية والخارجية ارتفعت

2019/11/07 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ،اليوم الخميس، ارتفاع ديون العراق الداخلية والخارجية، مشيرا الى الاتفاق على عدة خطوات لضبط الميزانية العامة بدقة.

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