2019/11/07 | 18:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | عبد المهدي: نبحث عن إصلاحات جدية لموازنة 2020) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | عبد المهدي: نبحث عن إصلاحات جدية لموازنة 2020
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | عبد المهدي: نبحث عن إصلاحات جدية لموازنة 2020) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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