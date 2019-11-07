الشرطة البريطانية تحدد رسميا هويات ضحايا شاحنة الجثث

2019/11/07 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قالت الشرطة البريطانية الخميس، إنها حددت رسميا هويات جميع الضحايا الـ39 الذين تم العثور عليهم في حاوية شحن الشهر الماضي جنوب شرقي إنجلترا وأبلغت ذويهم.

وصرح تيم سميث نائب رئيس شرطة إسيكس والمسؤول عن التحقيق "هذه خطوة هامة في التحقيق تتيح لنا العمل مع زملائنا في الشرطة الفيتنامية لدعم أُسر هؤلاء الضحايا".

وأضاف أن "هذا هو الطريق الوحيد الذي عبره يمكننا أن نوفر لذوي الضحايا فرصة للحصول على الأنباء التي تؤكد وفاة ذويهم قبل نشر أي معلومات إضافية".

وكانت السلطات البريطانية تعمل مع نظيرتها الفيتنامية ومكتب المحقق في الوفيات لتحديد هويات الجثث التي عثر عليها في 23 أكتوبر في مجمع صناعي ببلدة غرايز.

وفي هانوي أكدت الشرطة الفيتنامية إن كل الضحايا من فيتنام، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

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