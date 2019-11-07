عبد المهدي: نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الإقتصاد بشكل علمي صحيح وزيادة الموارد غير النفطية

2019/11/07 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، على أهمية الموازنة العامة في حياة المواطنين والبلد والإقتصاد، فيما بين ان العمل جار لايجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصد بشكل علمي.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الموازنة ليست أرقاما فقط وأي خلل فيها يؤدي الى خلل في التقدم الإقتصادي والصحي والتعليمي وغيرها".

وبين خلال ترؤسه الإجتماع الموسع للجنة إعداد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٠، "اننا نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الإقتصاد بشكل علمي صحيح وزيادة الموارد غير النفطية ، والبدء بإلاصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة".

واشار المكتب الى ان "الإجتماع استعرض المشاريع المتلكئة التي أدت لضياع أموال هائلة وفرص عمل وأنتجت بطالة واسعة، والمشاريع المتوقفة التي أعيدت للعمل ، وبحث العديد من القضايا الإقتصادية والمالية والاستثمارية ذات الصلة".

ولفت الى ان رئيس مجلس الوزراء وجه بـ"ضرورة المراقبة والمحاسبة للأداء والتنفيذ ، وإستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة للإسراع بإنجازها وتقديمها الى مجلس النواب في اقرب وقت".

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