2019/11/07 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أقدمت قوة مسلحة مجهولة، اليوم الخميس، على اعتقال 24 ناشطاً في #تظاهرات #ساحة_التحرير واقتادتهم إلى مكان مجهول.مصادر محلية قالت لمراسل “الحل العراق”: إن «قوة مسلحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة مسلحة تعتقل 24 ناشطاً بالقرب من ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة مسلحة تعتقل 24 ناشطاً بالقرب من ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).