مجلس النواب يعقد جلسة السبت المقبل

2019/11/07 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر برلماني، الخميس، بأن مجلس النواب سيعقد جلسة السبت المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب سيعقد جلسته الـ 12 السبت المقبل الساعة الواحدة ظهرا".

وقرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في (31 تشرين الاول الماضي)، رفع جلسة المجلس لعدم حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مؤكداً أنه في حال عدم حضوره فسيتم المضي بالاجراءات الدستورية.

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