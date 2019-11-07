2019/11/07 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: الموازنة ليست ارقاما فقط وملف نفط كوردستان "معقد") نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: الموازنة ليست ارقاما فقط وملف نفط كوردستان "معقد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).