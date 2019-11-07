القوة الجوية ينهي استعداداته لمواجهة مولودية الجزائرغدا الجمعة

2019/11/07 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يخوض فريق القوة الجوية ، يوم غد الجمعة ، عند الساعة الرابعة عصرا لقاء هاما ضمن بطولة كأس محمد السادس للاندية العربية الابطال عندما يستضيف فريق مولودية الجزائر في ملعب فرانسو حريري ضمن ذهاب دور ال١٦ .

المباراة لها طعم خاص وتختلف عن أي مباراة ، كون اللقاء يجمع احد اقطاب الكرة الآسيوية فريق القوة الجوية المتوج بالثلاثية القارية المتتالية ، بالمقابل يقف أمام الصقور احد اسماء الكرة الأفريقية والكرة الجزائرية فريق مولودية الجزائر الذي يسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة ايجابية.

ابناء المدرب ايوب اوديشو عازمون على خطف النقاط الثلاث وحسم لقاء الذهاب لصالحهم ، بوجود اسماء كبيرة تضمها كتيبة الصقور ممزوجة بالشباب.

وكان فريق القوة الجوية خاض اليوم اخر وحدة تدريبية على ملعب فرانسو حريري بمعنويات عالية وسط تفاؤل كبير من أجل الفوز.

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