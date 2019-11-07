أردوغان: سنفتح الأبواب أمام اللأجئين لأوروبا مالم نحصل على الدعم الكافي

2019/11/07 | 19:20

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بغداد اليوم _ متابعة

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بأن بلاده ستفتح الأبواب أمام اللاجئين لأوروبا م...





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