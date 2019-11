تضامنا مع المحتجين.. موظفو العتبات الدينية يتظاهرون في كربلاء

2019/11/07 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر مئات الموظفين العاملين في العتبات الدينية في كربلاء الخميس للإعراب عن تأييدهم للاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي.

ونظم الموظفون في العتبتين الحسينية والعباسية في كربلاء تظاهرة خرجت من ضريح الإمام الحسين بن علي وأخيه العباس وسط المدينة باتجاه منطقة ساحة التربية التي تعد مركزا للمحتجين في كربلاء، وفقا لناشطين.

";

//parse XFBML, because it is not nativelly working onload

if (!fbParse()) {

var c = 0,

FBParseTimer = window.setInterval(function () {

c++;

if (fbParse())

clearInterval(FBParseTimer);

if (c === 20) { //5s max

thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize.";

clearInterval(FBParseTimer);

}

}, 250);

}

}

};

thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed";

if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading")

window.addEventListener("load", render);

else //liveblog, ajax

render();

})(document);

وكانت مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة شهدت ليل الأحد الاثنين أعمال عنف بعدما حاول متظاهرون حرق مبنى القنصلية الإيرانية ورفعوا الأعلام العراقية على الجدار الخرساني الذي يحيط بالمبنى وكتبوا عليه "كربلاء حرة حرة..إيران برة برة"، فيما ألقى آخرون أمام أنظار قوات الشرطة الحجارة على المبنى.

وأطلقت قوات الأمن المسؤولة عن حماية المبنى الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، ما أدى الى مقتل أربعة منهم، وفقا لكوادر الطب العدلي في المدينة التي تبعد مسافة مئة كيلومتر إلى جنوب بغداد.

ويتهم جزء كبير من الشارع العراقي إيران بالوقوف خلف النظام السياسي الذي يعتبرونه فاسداً ويطالبون بإسقاطه.

وما أجج غضب المحتجين هو الزيارات المتكررة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني للعراق، وتصريحات المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي عن وجود "مخططات من الأعداء لإثارة الفوضى وتقويض الأمن في بعض دول المنطقة".

وشهدت الاحتجاجات في العراق أعمال عنف دامية، أسفرت عن مقتل أكثر من 270 شخصا، نتيجة استخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع من قبل قوات الأمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تضامنا مع المحتجين.. موظفو العتبات الدينية يتظاهرون في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تضامنا مع المحتجين.. موظفو العتبات الدينية يتظاهرون في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).