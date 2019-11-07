روسيا تحذر: داعش يحاول إنشاء قاعدة جديدة للتوسع

2019/11/07 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} في أعقاب هجوم وقع بطاجيكستان، كشفت روسيا الخميس عن محاولة "داعش" الإرهابي، الانتقال من أفغانستان إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق.

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