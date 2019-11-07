أرملة البغدادي تكشف معلومات عن

2019/11/07 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعلن مسؤول تركي، إن أرملة زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، كشفت عن ”الكثير من المعلومات“ حول عمل داعش، بعد القبض عليها العام الماضي.

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