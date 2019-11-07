اوديشو: الثقة بالنفس هي مفتاح الفوز في مباراة مولودية الجزائر

2019/11/07 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

كشف مدرب نادي القوة الجوية ايوب اوديشو ، اليوم الخميس ، عن جاهزية فريقه للقاء المرتقب امام مولودية الجزائر في ذهاب دور الـ 16 لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال والتي ستقام على ملعب فرانسو حريري في اربيل ، يوم غد الجمعة.

وقال اوديشو في المؤتمر الصحفي الخاص في المباراة ، وتابعته " الغد برس " ، إن " اللاعبين جاهزون من الناحيتين النفسية والبدنية ، وخططه لاول ١٥ دقيقة هي الضغط بشكل كبيرعلى فريق مولودية الجزائر الذي يمتاز بالقوة الجسمانية العالية ".

مضيفا " نقل المباراة من مدينة كربلاء المقدسة ومن ثم البصرة وبعدها اربيل هي نقطة سلبية لعدم تواجد الجماهير بكثرة في هذا اللقاء لانه سيعطي دافعا كبيرا للفريق".

واشار الى ان "ثقة اللاعبين بنفسك بشكل كبير ستمنحهم ايجابية في هذا للقاء خاصو ان جل اللاعبين من الوطني الاولمبي وسيعول عليهم كثيرا".

من جانبه اكد مهاجم القوة الجوية ايمن حسين ، ان " تأجيل مباريات الدوري الممتاز إثر على مستوى الفريق لكن الجهاز الفني عوضها بمباريات ودية ونطلب من الجمهور المؤازرة طوال التسعين دقيقة".

يذكر ان مباراة الاياب ستقام في العاصمة الجزائرية في الـ 26 من الشهر المقبل.

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