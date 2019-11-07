تركيا تعلن اعتقال 17 أجنبيا للاشتباه بتورطهم مع داعش

2019/11/07 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعتقلت القوات الأمنية في تركيا ما لا يقل عن 17 أجنبيا للاشتباه في تورطهم مع تنظيم "داعش"، وفقا لوكالة "الأناضول".

ووفقا للوكالة التركية، فقد أجرى ضباط من الشرطة عملية أمنية خاصة في العاصمة أنقرة.



ولم تحدد الوكالة جنسيات المشتبه بهم.

وفي سياق آخر، كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من الخميس، أن نجل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، موجود بين أفراد أسرته الموقوفين في تركيا.

وقال إن عدد عناصر "داعش" الذين حظر دخولهم إلى تركيا بلغ حتى اليوم 76 ألفا، والذين تم ترحيلهم 7550، ويقبع حاليا 1149 من عناصر التنظيم في السجون.

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