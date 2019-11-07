الكاف يكشف عن تميمة بطولة امم افريقيا تحت 23 عاما

2019/11/07 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، اليوم الخميس، عن التميمة الخاصة بالبطولة قبل ساعات من انطلاقها.

وتمثلت تميمة البطولة في طائر يلعب كرة القدم ، ثم يسددها بمقطع فيديو بسيط للإعلان عن شعار البطولة ، ومن المنتظر أن تفتتح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ، غدا الجمعة ، بستاد القاهرة الدولي.

ويعقب حفل الافتتاح لقاء منتخب مصر ضد مالي، ثم لقاء الكاميرون ضد غانا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى للبطولة.

وتقام البطولة على أرض مصر في الفترة بين 8 إلى 22 من تشرين الثاني الحالي ، بمشاركة 8 منتخبات تتنافس على حجز المقاعد الثلاث الأولى للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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