ديشامب يعلن قائمة المنتخب الفرنسي ويكشف عن سبب غياب ديمبلي و اومتيتي

2019/11/07 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

اعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا ، اليوم الخميس ، عن قائمة الديوك لمباراتي مولدوفا وألبانيا المقرر لهما يومي 14 و17 من تشرين الثاني الحالي ، في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.

وشهدت القائمة ، عودة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بعد تعافيه من الإصابة، بينما تم استبعاد الثنائي البرشلوني عثمان ديمبلي سامويل اوميتيتي .

وبرر ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، استبعاد ثنائي برشلونة من قائمة الديوك ، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ، قوله ، ان "عثمان ديمبلي لديه إمكانيات كبيرة، وهو تضرر من الإصابات العديدة التي تعرض لها، وعليه أن يستغل كل الوسائل من اجل الاستشفاء للعودة للمنتخبمن جديد ".

واضاف "حاليا لديه ألامان والضمانات من الثنائي لينجليت وكيمبيمبي، وأومتيتي يحتاج إلى وقت اطول حتى يكون جاهزا تماما ".

يذكر ان الثنائي عانى من إصابات خلال الأسابيع الأخيرة، لكنه عاد للتواجد في قائمة برشلونة في المباريات الأخيرة، حيث شارك ديمبلي أمام سلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا، بينما تواجد أومتيتي على مقاعد البدلاء.

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