ممثلة الأمم المتحدة في العراق ترد على اتهامها بالانحياز

2019/11/07 | 19:51

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بغداد اليوم _ بغداد

ردت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، الخميس، على الاتهامات الموجه...





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