البنتاغون: وزير الدفاع الامريكي ناقش موضوع الاحتجاجات مع العراقيين

2019/11/07 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون يوم الخميس عن مناقشة الاحتجاجات في العراق مع المسؤولين هناك.

وقال متحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان وزير الدفاع الأميركي ناقش موضوع التظاهرات مع العراقيين.

وبشأن مغادرة القوات الامريكية المنسبة من سوريا الاراضي العراقية قال المتحدث، "نحن متواجدون بطلب من السلطات والحكومة العراقية ولا اعتقد ان هناك موعد نهائي لسحب القوات".

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