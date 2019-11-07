تيار الحكمة الوطني يعتزم اطلاق مبادرة ترضي الأطراف كافة

2019/11/07 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تيار الحكمة حسن المسعودي، عن عزم تياره اطلاق مبادرة جديدة خلال الايام المقبلة بشأن الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.

وقال المسعودي في تصريح، إن الأيام المقبلة ستشهد طرح مبادرة من قبل تيار الحكمة بشأن الأوضاع الراهنة والخروج بمقررات ترضي جميع الأطراف السياسية لحل الأزمة الراهنة.

وأضاف، أن المبادرة بحاجة إلى توحيد جميع الصفوف والجلوس إلى طاولة حوار، مبينا أن تيار الحكمة سبق وأن طرح مبادرات عدة بشأن الأوضاع السياسية.

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